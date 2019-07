Moscova pune pe seama unei defecţiuni mecanice pătrunderea unui avion A-50 într-o zonă "nedorită" Rusia si China au efectuat marti prima lor misiune de patrulare aeriana de amplare in regiunea Asia-Pacific, provocand un incident aerian cu Coreea de Sud si Japonia.



Coreea de Sud si Japonia au trimis avioane de lupta sa intercepteze misiunea chinezo-rusa, pe care au acuzat-o ca le-a incalcat spatiile aeriene.



Avioane de vantatoare sud-coreene au tras - sute de focuri de avertiment - vizand un avion de detectare avansata de tip Iliusin A-50, care escorta bombardiere ruse si chineze.



Moscova si Beijingul au negat marti ca au incalcat spatiul aerian sud-coreean.



