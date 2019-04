Moscova este cu ochii pe planurile SUA de desfăşurare a sistemului de apărare THAAD în România "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar'", a spus el. "Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?", a adaugat Grusko in marja celei de-a 27-a reuniuni a Consiliului pentru politica externa si aparare din Rusia (SVOP), organizatie neguvernamentala care grupeaza importanti oameni politici, diplomati, analisti de politica etc, potrivit Agerpres.



