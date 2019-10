Consiliul Concurenței lanseaza astazi, Monitorul Preturilor Produselor Alimentare, o platforma care ii ajuta pe clienti sa compare preturile practicate de anumite magazine. Prin intermediul Monitorului Preturilor la Alimente, consumatorii vor putea compara preturile pentru 30.000 de sortimente comercializate in lanturile de magazine existente in Romania. „Comparatorul preturilor pentru alimente va fi lansat pe 15 octombrie. El este similar cu comparatorul pe carburanti pe care l-am lansat in iunie si care a mers bine. Similar in ce sens? Solutie tehnica identica, deci poate fi accesat atat de…