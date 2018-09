Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea Parchetului General privind punerea sub acuzare a sefilor Jandarmeriei are ca scop timorarea fortelor de ordine din Romania, a sustinut, vineri, presedintele PSD, Liviu Dragnea, citat de Agerpres.roConvingerea mea este ca jandarmii au actionat legal. Dupa parerea mea, aceasta actiune a Parchetului…

- Procurorii militari au pus oficial sub acuzare conducerea Jandarmeriei Arhiva foto: Agerpres. Ordinul de interventie pentru evacuarea Pietei Victoriei la protestul din 10 august a fost dat cu încalcarea dispozitiilor legale, precizeaza procurorii militari din cadrul Parchetului de…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, cere demisia imediata a șefilor Jandarmeriei puși azi sub acuzare de Parchetul General, dar și a ministrului Carmen Dan. Raețchi a trecut in revista numeroasele episoade in care presiunile politice exercitate de Liviu Dragnea…

- Procurorul general Augustin Lazar a spus, miercuri dimineata, intrebat despre afirmatiile senatorului PSD Claudiu Manda care spunea ca are informatii ca cei din conducerea Jandarmeriei vor fi pusi sub acuzare in cursul acestei zile, ca „declaratile politicienilor sunt intotdeauna

- Procurorul general a declarat, miercuri, referitor la declaratia lui Claudiu Manda potrivit careia sunt informatii pe surse ca la Parchet ar urma sa fie chemati cei din conducerea Jandarmeriei si pusi sub acuzare, ca "declaratiile politicienilor sunt libere si e vizibil ca sunt exagerate".

- Alaturi de mineriade, si – putin fortat – alaturi de evenimentele din decembrie 1989, violentele de la mitingul din 10 august vor ramane puncte de reper in confruntarea politica pe termen lung. Nu atat prin duritatea ripostelor jandarmilor, prin brutalitatea cu care a fost lovita o jandarmerita, cat…

- Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, vine cu un mesaj dur pentru coaliția de guvernare dupa violențele de la protestele din Piața Victoriei."In aceasta seara, protestele sunt pașnice, nu exista violența. Așa trebuia sa fie și aseara. Nu exista “violenta legitima din partea…

- Marți, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca nu se pronunta in legatura cu o posibila punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, deoarece „e treaba procurorilor si nu a unui ministru”.