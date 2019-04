MONICA BÂRLADEANU, coperta UNICA de aprilie – Making Of

Coperta ediției de aprilie a revistei UNICA o prezinta pe Monica Barladeanu, care se bucura de o primavara plina din punct de vedere profesional! Actrița anunța in interviul exclusiv din UNICA premiera unui nou film, un rol intr-un nou serial de televiziune de succes, implicarea in mai multe campanii sociale importante. La 40 de ani, Monica spune ca se simte mai implinita și mai sigura pe ea ca oricand și, astfel, impartașește cu cititorii revistei nu doar rutina ei de frumusețe, ci și motivele pentru care s-a alaturat luptei impotriva violenței domestice. In serialul „Vlad“ de la Pro TV Monica…