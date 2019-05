Stiri pe aceeasi tema

- Edilul clujului a postat pe rețelele de socializare un fragment video din timpul slujbei și a avut un mesaj pentru toți clujenii cu ocazia Sarbatorilor Pascale. "Hristos a Inviat! Va doresc, cu drag, Sarbatori frumoase si linistite!", a fost mesajul lui Boc pe contul de Facebook.…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, și ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, i-au felicitat astazi pe sportivii și antrenorii care au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de lupte, ediția 2019.

- Doar intr-un an, au plecat din Republica Moldova peste 3000 de doctori. Va imaginați? 3000 de doctori! In spitale raman, in majoritate, pensionarii și cei de varsta prepensionara. La ora actuala, se pare, nu exista nici o instituție medicala, unde sa nu fie posturi vacante. Doctorii ramași sunt supraincarcați.…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii i-a oferit jucatorului de tenis, Radu Albot, care a reușit sa ajunga pe locul 46 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), o diploma de onoare și un premiu in valoare de 50 000 de mii de lei.

- In perioada 14-15 martie, in orașul Helsinki, Finlanda, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, Angela Cutasevici, a participat la cea IX-a ediție a Summit-ului Internațional privind profesia didactica.

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a efectuat o vizita de lucru in Republica Moldova prilejuita de bunele relații de colaborare dintre cele doua state.Citește și: Mesajul zilei de la Klaus Iohannis: Sa nu ne mai lasam mințiți, manipulați! Sa nu mai lasam niciodata…

- Intensificarea proiectelor comune in domeniile educatiei si culturii, precum si continuarea demersurilor de sustinere a parcursului european al Republicii Moldova sunt subiecte care s-au aflat pe agenda discutiilor purtate vineri de ministrul pentru Romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, aflata…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a transmis astazi 150 de computere noi pentru 20 de instituții de invațamant general din raioanele Calarași, Caușeni, Edineț, Falești, Florești, Hincești, Ialoveni, Soroca, Strașeni, Ștefan Voda, Taraclia și Telenești.