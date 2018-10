Momentul apariţiei vieţii pe Terra - dezbaterea se relansează La doi ani de la descoperirea indiciilor unei activitati microbiene cu o vechime de 3,7 miliarde de ani, data aparitiei vietii pe Terra este in continuare disputata dupa ce alti cercetatori contesta concluziile acestui studiu, relateaza AFP miercuri. Potrivit unei echipe de oameni de stiinta din Australia, structurile in cauza nu ar avea origine biologica, ci ar fi rezultatul unor procese geologice. La 1 septembrie 2016, geologii australieni au facut senzatie prin anuntarea descoperirii unor mici structuri de forma conica in roci cu o vechime de 3,7 miliarde de ani din Groenlanda. In opinia lor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gaura prezenta 7 colțuri și semana cu o stea foarte fin realizata, cu șapte colțuri ca niște ramuri și avea un diametru de șase centimetri. Gaura fusese realizata paralel cu versantul unui munte și ducea intr-un fiord. Gaura a fost numita steaua Volda și cu toate ca arheologi, speologi au…

- Xonia este intr- o relație de mai bine de patru ani cu Albert, dar nu are in plan sa devina mama. Asta poate și din cauza iubitului ei, care are doar 23 de ani și inca simte nevoia sa copilareasca. Xonia și-a filmat ultimul videoclip intr-un parc de joaca, unde a fost inconjurata de o mulțime de copii.…

- Cum a aparut viata pe Terra? Cercetatorii de la Robert Wood Johnson Medical School au gasit una dintre primele si probabil singura dovada clara ca simple proteine-catalizator - esentiale pentru functionarea celulelor - au existat atunci cand...

- Cercetatorii din cadrul Universitatii Harvard sustin ca una din trei exoplanete contine o cantitate mai mare de apa decat Pamantul. Acest lucru sugereaza ca exoplanetele ar putea sustine viata, precum Terra.

- ''Gaura'' de 2 miliarde de dolari pierduti de statul roman in perioada 2015 - 2017, conform datelor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), reprezinta o fapta penala, a afirmat, sambata, consilierul economic al premierului, Darius Valcov, precizand ca a pus aceasta informatie…

- Cu o productie de 8,14 miliarde litri (20% din productia totala a UE), Germania a fost principalul producator in 2017, cand una din cinci beri continand alcool produsa in UE a venit din Germania. Urmeaza in ordine, Marea Britanie (5,60 miliarde litri), Polonia (3,96 miliarde litri), Olanda (3,90 miliarde…

- Eclipsa va incepe la ora 20.14, cand Luna se va afla sub orizont. Intrarea in umbra va incepe la ora 21.24, „la care veti putea vedea cum marginea stanga a Lunii va deveni mai putin stralucitoare decat restul discului", explica cercetatorii de la Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu". Luna…