- Contributia anuala perceputa pentru titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale ramane de 2% din cifra de afaceri anuala realizata de acestia din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, fiind exceptati…

- Reducerea contributiei de la 2% din cifra de afaceri la 0,2% pentru producatorii de energie pe carbune, asa cum propune Ministerul Energiei, ridica suspiciuni privind acordarea unui ajutor de stat si ar trebui agreata cu Comisia Europeana si cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE),…

- Comitetul de Reglementare din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) s-a intrunit luni dimineata pentru a aproba un proiect de ordin care prevede majorarea cu circa 2,5%, in medie, a tarifelor de distributie a energiei electrice, ca urmare a prevederilor OUG 114/2018,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat pe site-ul propriu ca proroga termenul pana la care companiile energetice trebuie sa transmita cifra de afaceri pe baza careia se va calcula contributia de 2% stipulata in OUG 114/2018, fara a preciza insa care este noul termen…

- Riscurile care pot afecta economia reala si, implicit, obiectivul de crestere economica din Romania sunt in principal de natura externa, iar evenimentele internationale, care amplifica tensiunile geopolitice, ar putea conduce la o depreciere a cursului de schimb, noteaza Ministerul Finantelor Publice…

- In ciuda obiectiilor mediului privat, Cabinetul Dancila vrea sa oblige companiile din domeniul Energiei sa plateasca retroactiv o taxa de 2% din cifra de afaceri pe 2018. Acest bir pus pe neasteptate - impreuna cu alte dari aferente anului 2019 - risca sa-i impinga in faliment pe multi dintre intreprinzatorii…

- "In ceea ce priveste contributia de 2%, ANRE va publica, in cursul saptamanii viitoare, pe site-ul propriu, un document de discutie in acest sens", au transmis oficialii ANRE, intrebati cum se va aplica aceasta contributie si ce se va intampla cu suma colectata. Aceasta in contextul in care…

