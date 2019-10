Stiri pe aceeasi tema

- Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa, cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara, conform prognozei pe luna septembrie, publicate de Administratia Nationala…

- In luna iunie 2019 s‐au nascut 1890 copii in Regiunea Centru, mai puțini cu 266 fața de luna precedenta, respectiv mai puțini cu 45 comparativ cu luna iunie 2018. In perioada ianuarie ‐ iunie 2019 s‐a inregistrat nasterea a 12938 copii cu 1623 mai mulți fața de aceeasi perioada a anului precedent. In…

- Pentru perioada de iarna 2019-2020 este estimat un consum de energie electrica de aproape 28 TWh, o producție de 28,6 TWh de energie electrica și cca. 8,5 mil. Gcal energie termica, arata Programul de iarna in domeniul energetic aprobat luni de Guvern, potrivit Mediafax.Guvernului Romaniei…

- Numarul contractelor individuale de munca inregistrate in Registrul general de evidenta a salariatilor a crescut in martie cu 29.934 comparativ cu luna precedenta, la finele primului trimestru fiind consemnate 6.425.112 CIM, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale,…

- Numarul contractelor individuale de munca inregistrate in Registrul general de evidenta a salariatilor a crescut in martie cu 29.934 comparativ cu luna precedenta, la finele primului trimestru fiind consemnate 6.425.112 CIM, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Din…

- Numarul conflictelor de interese a scazut in primul trimestru cu unu comparativ cu perioada similara din 2018, la sase, in timp ce numarul salariatilor participanti la conflicte a scazut de la 3.206 la 2.482, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Pe activitati…

- Sistemul de referinta PREVENT, care este coordonat de catre Agentia Nationala de Integritate a emis, in perioada aprilie ndash; iunie 2019, 9 avertismente de integritate pentru potentiale conflicte de interese in proceduri de achizitie publica in valoare totala 433,6 milioane lei aprox. 91,6 milioane…

- O suma de 324.000 lei a fost platita in primul trimestru al acestui an, din bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, sub forma de ajutoare sociale pentru persoanele refugiate, conform datelor centralizate de minister, informeaza AGERPRES . In primele trei luni ale anului, s-au acordat ajutoare…