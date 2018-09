Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, i-a incurajat, vineri, pe romani sa se prezinte la referendumul pentru refedinirea casatoriei și sa voteze pentru “apararea familiei și copiilor Romaniei”, transmite MEDIAFAX.Mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan, a aratat, vineri, intr-un mesaj pe…

- Iubiti credinciosi, Dumnezeu l-a creat pe om liber, dar și responsabil. Libertatea a fost unul din darurile primite de om, pe care acesta l-a gestionat, poate, cel mai greu. Acest dar il duce pe om la asemanarea cu Creatorul sau, dar folosindu-l fara ințelepciune, il pune intr-o alta ipostaza, aceea…

- Mitropolitul Banatului indeamna credincioșii sa participe la referendum și sa voteze „Da”, pentru schimbarea definiției casatoriei din Constituție. „Dumnezeu l-a creat pe om liber, dar și responsabil. Libertatea a fost unul din darurile primite de om, pe care acesta l-a gestionat, poate, cel…

- Nascut pe 19 octombrie 1959 in comuna Corbi, judetul Arges, locul unde a urmat si scoala generala de opt ani, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a transmis un mesaj credincioșilor, in ziua praznicului Inalțarii Sfintei Cruci, incurajandu-i sa participe la referendumul pentru definirea familiei,…

- Este clar ca cel mai discutat subiect al momentului este cel legat de referendumul care va avea loc pe 7 octombrie, in urma unei initiative cetatenesti in cadrul careia au fost stranse 3 milioane de semnaturi de catre Coalitia pentru Familie. Practic, ei doresc ca in Constitutie sa apara precizarea…

- Dupa trei ani de cand Coaliția pentru Familie a inceput strangerea de semnaturi pentru modifi carea Constituției, in sensul de a inlocui termenul „soți” cu exprimarea „barbat și femeie”, parlamentarii au aprobat revizuirea Legii fundamentale, care se va face prin referendum.

- Votul din 11 septembrie 2018, din Senatul Romaniei, pune capat unei indelungi așteptari din societatea romaneasca. Mulțumim tuturor senatorilor care au votat pentru ca poporul roman sa-și poata exprima opinia, sa-și poata exercita suveranitatea prin referendum. Am ajuns, astfel, in fața ultimei etape…

- A mai fost nevoie si in 2016, cand eram secretar de stat in Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei sociale si Persoanelor Varstnice, sa decid daca sustin sau nu referendumul pentru redefinirea familiei si sa propun Guvernului din care faceam parte sa dea aviz negativ sau pozitiv initiativei.