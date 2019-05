Miting electoral al PNL în centrul Reşiţei Oaspetii au fost intampinati de presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela, de prim-vicele Ioan Popa, de deputatul Valeria Schelean, pe scena fiind prezenti toti primarii liberali, dar si consilierii judeteni. S-au tinut discursuri motivationale pentru votul de duminica, presedintele Ludovic Orban a vorbit despre programul PNL si principalele obiective pe care liberalii vor sa le atinga dupa alegeri. „Rezultatul votului de duminica reprezinta garantia destinului european al Romaniei si a faptului ca Romania va avea parte de toate beneficiile apartenentei la Uniunea Europeana“, a spus… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

