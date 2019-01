Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor…

- Tribunalul Bucuresti a amanat joi, pentru 11 ianuarie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir este acuzat ca a primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor de televizare…

- Dumitru Dragomir, fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a fost achitat definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie la delapidare cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala, in legatura cu vanzarea drepturilor de televiziune…

- Magistrații Curții de Apel București au decis, marți, sa amane din nou pronunțarea, pentru 13 noiembrie, in dosarul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, condamnat in prima instanța la șapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare și spalare de bani,…