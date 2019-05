Stiri pe aceeasi tema

- „Serile patrimoniului”, demers cultural initiat de Directia Judeteana pentru Cultura Timis, propune in aceasta saptamana o noua tema, „Misterele culturii Cucuteni, de la simbol la protoscriere”, in care dr. Gabriel Kelemen, lector la Universitatea de Vest din Timisoara, incearca sa descifreze simboluri…

- O noua expozitie gazduita de Casa Artelor ajunge in fata publicului joi, 16 mai, in galeria Pygmalion, unde va putea fi vazuta timp de trei saptamani, un demers plastic al artistului Camil Mihaescu, numit „Revelatio – Fluxurile spiralei”. Curatorul expozitiei, Maria Orosan-Telea, remarca modul in care…

- Expozitia ”NeoNlitic”, organizata de atelierul ”Wood Be Nice”, se muta intre 10 și 29 mai in Timișoara, la Casa Artelor – Galeria Subterana (Strada Augustin ... The post Expozitia itineranta NeoNlitic ajunge la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara in colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, va invita sa participați la o expoziție inedita: METODE MODERNE, NEINTRUZIVE DE CERCETARE, APLICATE IN SITURI ARHEOLOGICE LA CAMPIE, LA DEAL ȘI MUNTE. Vernisajul…

- Expozitia NeoNlitic, un proiect realizat de Atelierul „Wood Be Nice”, care isi propune sustinerea si promovarea artei prin valorificarea patrimoniului cultural comun si reinterpretarea esteticii culturilor neolitice Cucuteni si Hamangia prin tehnici artistice moderne, va putea fi vazuta intre 10 si…

- Timișoara, in curand Capitala Europeana a Culturii, va gazdui in acest an o ediție speciala a Salonului Internațional de Vinuri VINVEST. Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, VINVEST 2019 aduce laolalta peste 250 de sortimente de vinuri din Romania și de peste hotare. Evenimentul va avea loc in perioada 19-21…

- De cand s-a prezentat pentru prima oara in fata publicului resitean, la varsta de 5 ani, Maia a demonstrat ca isi depaseste cu mult varsta. Parea ca se exteriorizeaza mai degraba in lucrari decat in realitate, culoarea, panza, diferitele materiale carora le gasea locul devenind emotie pura.…

- In perioada 21 februarie – 12 martie, la Galeria Pygmalion (Casa Artelor) din Timișoara, poate fi vizionata expoziția de pictura - under│water - aparținand artistei Raluca Bajenaru. Expoziția este curatoriata de Emilian Margarit. ‹‹Picturile care fac obiectul acestei expoziții nu comunica stari, nici…