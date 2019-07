Stiri pe aceeasi tema

- Costumul spatial purtat de astronautul Neil Armstrong in timpul misiunii catre Luna este expus, incepand de marti, pentru prima data in ultimii 13 ani, la Muzeul Aerului si Spatiului din complexul Smithsonian, pentru a marca aniversarea a 50 de ani de la lansarea in spatiu a misiunii Apollo 11, informeaza…

- Astazi se implinește o jumatate de secol de la lansarea Apollo 11, misiunea spațiala care a dus oamenii pe Luna. Cei care au scris istorie au fost astronauții americani Neil Armstrong și Buzz Aldrin.

- Astazi se implinesc 50 de ani de la lansarea Apollo 11. Misiunea care i-a dus pe oameni in premiera pe Luna. Momentul istoric care a ramas in memoria colectiva ca un punct de referința al umanitații poate fi sintetizat cel mai bine prin celebra imagine a astronautului Neil Armstrong. Cel care a rostit…

- Neil Armstrong este primul om care a pașit pe Luna in urma cu aproape 50 de ani in misiunea Apollo 11.Lansata pe data de 16 iulie 1969, misiunea era constituita din Neil Alden Armstrong, comandantul misiunii, Michael Collins, pilotul modulului de comanda și Edwin Eugene „Buzz” Aldrin Jr., comandantul…

- La Centrul Spatial Houston e sarbatoare: se aniverseaza 50 de ani la aselenizarea misiunii Apollo 11. Este si un bun prilej pentru afaceri infloritoare: toti cei care viziteaza complexul, care a coordonat programul Apollo, cumpara suveniruri legate de eroii curajosi de acum o

