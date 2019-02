Stiri pe aceeasi tema

- Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului sprijina familia cu 7 copii din Tatarești care a ramas fara locuinta in urma unui incendiu. „Urmare a intamplarii nefericite din localitatea Tatarești, Județul Satu Mare, unde un incendiu devastator a mistuit o casa lasand fara adapost o familie…

- Gest impresionat din partea pompierilor satmareni. Acestia se alatura campaniei de sustinere a familiei cu 7 copii, ramasa pe drumuri. „Ne alaturam și noi campaniei de susținere a familiei cu 7 copii care, in urma unui incendiu, au ramas fara casa. Pompierii, mai mult decat oricine, asista la adevarate…

- Mary Poppins este unul dintre clasicii indiscutabili ai uzinei Disney. Pelicula din 1964 a marcat copilaria a generații intregi și se afla pe lista filmelor pe care orice copil ar trebui sa le vada. Produs de Walt Disney și regizat de Robert Stevenson, Mary Poppins a caștigat cinci premii Oscar, inclusiv…

- Viața este prea frumoasa și prea scurta ca sa o irosesti cu frica, indoiala si incercarea de a-i mulțumi pe alții. 1.Nu va mai temeți – Frica este bariera pentru cei slabi și piatra de temelie pentru cei puternici. Simte frica și du-te sa o intalnești. Moartea vine pentru toata lumea, cu totii vom muri,…

- Simona Halep a povestit, intr-un interviu pentru The Guardian, despre faptul ca tot ceea ce a facut in viata a fost pentru tenis, subliniind ca peste zece ani isi doreste sa aiba o familie, cu trei copii.

- Avand in vedere situația din județul Timiș, unde in continuare sunt mai multe localitați care nu sunt alimentate cu energie electrica, un generator de mare capacitate (container suport logistic al intervenției – iluminat – 450kVA), aflat in dotarea ISU Satu Mare, a fost dislocat in comuna Știuca din…

- Tanarul balerin portughez Antonio Casalinho va sustine un spectacol pe 17 decembrie, pe scena Operei Nationale din Bucuresti, banii stransi urmand sa fie donati catre Rebeca Cojocariu, o fetita de cinci ani care sufera de o boala rara, informeaza organizatorii, prin intermediul unui comunicat. "Antonio…

- Siguranta copilului nostru este cea mai importanta, iar din acest motiv trebuie sa fim intotdeauna atenti la tot ce ii oferim, pentru a fi de cea mai buna calitate. Un scaun auto copii este un obiect nelipsit din viata parintilor. Acesta este obligatoriu de folosit in cazul in care te deplasezi cu masina…