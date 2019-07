Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta numirea lui Mircea Geoana ca secretar general adjunct al NATO si apreciaza ca aceasta decizie "constituie un moment deosebit pentru apartenenta Romaniei la Alianta Nord-Atlantica". "Preluarea acestei functii de inalta responsabilitate la nivel…

- Elena Udrea a anuntat ca s-a intors in Romania luni dimineata, prin vama Giurgiu, precizand ca a renuntat ''de bunavoie'' la statutul de refugiat in Costa Rica, decizie pe care a luat-o imediat dupa ce a fost eliberata din inchisoare in decembrie anul trecut.Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov,…

- Eurodeputatul din partea PNL Siegfried Mureșan cere Guvernului Romaniei sa negocieze o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene, in condițiile in care susține ca propunerile pentru funcțiile de lideri ai UE trebuie echilibrate și cu numiri din Europa de Est.„Romania are șansa de a obține…

- Autoritațile din Germania ar putea lua, pana la sfarsitul anului, o decizie privind legea care va stabili renuntarea la carbune, a anuntat joi Ministerul Economiei de la Berlin. Instituţia a precizat că discuţiile cu grupul german de utilităţi RWE - care solicită compensaţii…

- Romania U21 a obtinut calificarea in semifinalele Campionatului European si, implicit, participarea la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. Cu o zi inainte de meciul cu Germania, tricolorii au avut parte de o surpriza.Citește și: Radu Tudor, intrebare de 1000 de puncte pentru Rareș Bogdan:…

- Condamnat la inchisoare pentru clonare de carduri, un oradean a fost prins de polițiști și incarcerat pentru ca s-a urcat la volan fara permis de conducere. Barbatul a fost incarcerat miercuri pentru a executa o condamnare de 3 ani, 6 luni și 20 de zile. Constantin-Eduard Sirbu, in varsta de 36 de ani,…

- Dupa ce președintele Iohannis a criticat PSD ca da vina pe Uniunea Europeana pentru eșecul guvernarii, premierul Dancila spune ca șeful statului are „o abordare greșita”. „Dl Iohannis vorbește de parca am avea un Tribunal la Bruxelles care ne judeca ce nu merge bine. Dl Președinte…

- Sibiul este pentru o zi locul de intalnire al celor mai puternici oameni din Europa. La summitul UE de la Sibiu, presedinti, premieri si lideri de la Bruxelles vor anunta in Romania calea pe care va merge Uniunea Europeana pentru viitorii cinci ani.