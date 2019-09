Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu a zis ca este ciudat ca Mircea Diaconu deși striga sus și tare ca este independent accepta sprijinul a doua partide de genul ALDE și Pro Romania. "Ce mi se pare nelalocul lui este faptul ca doua partide de tipul ALDE și Pro Romania s-au hotarat sa-l sprijine, Mircea Diaconu…

- Jurnalistul Ion Cristou crede ca decizia lui Calin Popescu Tariceanu de a renunța la candidatura la prezidențiale pentru a-l susține pe Mircea Diaconu are in spate un șantaj la adresa liderului ALDE.Pasul inapoi al lui Tariceanu in cursa pentru Cotroceni are mize uriașe. Este opinia jurnalistul…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a vorbit la B1 Tv despre alegerile prezidențiale din Romania, care vor avea loc in noiembrie 2019. El considera ca președintele Iohannis pornește cu prima șansa in cursa catre Cotroceni. Totodata, el a lansat critici la adresa lui Theodor Paleologu și…

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidentiale, a declarat ca daca USR-PLUS ar fi venit cu un candidat mai bun nu ar fi ezitat sa il sustina, insa nu e cazul. El a adaugat ca l-ar pune pe Dan Barna pe un post de ministru, pentru ca e un tip „simpatic”, potrivit Mediafax. „Pe mine m-a convins…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca increderea sa in premierul Viorica Dancila a fost 'grav zdruncinata' pentru ca aceasta a luat o serie de decizii fara consultarea sa, ca partener de guvernare, dar, in schimb, cu consultarea presedintelui. "O serie de intrebari in legatura…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu a afirmat, duminica, dupa ce și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale, ca toți președinții de pâna acum „s-au strâns de gât cu premierii”, însa atribuțiile acestora ar fi trebuit sa fie altele.„Nu ma recomanda…

- Subiectul candidaturii pentru Cotroceni, pe care și-o dorește Calin Popescu Tariceanu, cu sprijinul PSD, a cazut azi. Viorica Dancila n-a venit la Vila Lac 1 unde trebuia sa aiba o discuție cu Calin Popescu Tariceanu și mai mulți lideri ALDE, șefa PSD dandu-se, conform unui observator din partea opoziției,…

- Fostul premier Adrian Nastase spune ca PSD trebuie sa fie mai „vigilent” dupa ce Klaus Iohannis a preluat de la predecesorul sau de la Cotroceni, Traian Basescu, „șmecheria” cu referendumul consultativ in aceeași zi cu alegerile.„Klaus Iohannis a invatat de la Basescu smecheria cu referendumul…