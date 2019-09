Minora de 11 ani, dispărută din București, a fost găsită în Brașov Minora de doar 11 ani a fost gasita astazi in județul Brașov. Ea va fi internata intr-un centru de primire, anunța Mediafax. Poliția Capitalei spune ca nu sunt date potrivit carora minora sa fi fost victima unor infracțiuni. ”Va fi internata intr-un centru de primire. Nu exista date, la acest moment, ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni", informeaza Poliția Capitalei, scrie sursa citata. Deocamdata, nu sunt alte informații. Politia Capitalei anunța, sambata, ca solicita sprijin pentru gasirea unei minore care, la data de 18 septembrie, a plecat din Sectorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

