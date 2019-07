Ministrului francez al Tranziției ecologice i se cere demisia pentru că a organizat o cină fastuoasă pentru prieteni Ministrului francez al Tranziției ecologice, Francois de Rugy, i se cere demisia, dupa ce în presa au aparut fotografii de la petrecere privata fastuoasa în timp ce era președintele Adunarii Naționale, relateaza AFP.

Fotografii, marturii și documente au fost dezvaluite de siteul Mediapart care a dezvaluit ca a identificat între octombrie 2017 și iunie 2018 zece cine care au mobilizat de fiecare data personalul reședinței președintelui Adunarii Naționale.

Homar, șampanie, vinuri rafinate din pivnița Adunarii Naționale au fost servite de catre 10 pâna la 30 de invitați,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

