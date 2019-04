Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a inspectat stadiul proiectului privind dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea Voineasa, prilej cu care a anuntat si plata ultimei transe necesare finalizarii acestuia."Din acest moment, ministerul s a achitat de orice obligatie financiara, este randul…

- Interpelarea formulata spre finele anului 2018 de catre deputatul Dumitru Lovin in ceea ce priveste deblocarea situatiei la Transalpina Ski Resort si alocarea sumelor pe care reprezentantii Primariei Voineasa spuneau ca le-ar mai avea de achitat constructorului, Acomin Deva, nu a ramas fara ecou. Dupa…

- Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala in 16 limbi, inclusiv in limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa. "Clipul este tradus in peste 16 limbi datorita implicarii Universitatii Bucuresti…

- Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala in 16 limbi, inclusiv in limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, intr-o conferinta de...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, sustine joi o conferinta de presa in cadrul careia va fi prezentat clipul de promovare a Romaniei tradus in mai multe limbi straine dupa ce Ministerul Turismului si Facultatea de Limbi si Literaturi Straine au semnat un protocol de colaborare pentru traduceri specializate,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, impreuna cu celebrul sportiv Ilie Nastase si cu maestrul naiului, Nicolae Voiculet, ambasadori ai turismului romanesc, au deschis Seara Romaneasca, eveniment organizat de Ministerul Turismului, la standul Romaniei de la ITB Berlin, unul dintre cele mai mari targuri…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, si presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, Ion Ghizdeanu, alaturi de toti primarii statiunilor balneoclimaterice din RomaniaPotrivit unui comunicat transmis de Ministerul Turismului, la solicitarea ministrului Bogdan Trif, la sediul Ministerului Turismului…

- Reprezentanții Consorțiului Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019 (SRGE2019) și o echipa tehnica din cadrul Ministerului Turismului, condusa de Ministrul Turismului, domnul Bogdan Trif, s-au reunit la Sibiu, in cadrul unei intalniri de lucru in cadrl careia au fost discutate posibilitațile de…