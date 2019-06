Ministrul TEODOROVICI spune lucruri trăsnite: ”Banii europeni nu există” Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a facut o serie de declarații in cadrul unei dezbateri cu managerii de spitale despre problemele sistemului de sanatate. Acesta a afirmat, cel puțin ciudat, ca banii europeni nu exista și nu sunt o prioritate. Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe: ”Uitați domne de spatiul asta, de bani europeni, nu exista bani europeni, exista o sursa de venit la bugetul de stat si punct. Regulile le facem noi in tara si ne asumam daca vrei sau nu sa platim din bani europeni. Nu exista bani europeni, exista sursa de venit la bugetul de stat și punct. Eu am un stil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- "Eu am un stil de vorbire radical, in sensul ca este ban public, banul european, imprumuturile, buget de stat, toti sunt bani publici", a adaugat Eugen Teodorovici. Ministrul Finantelor a mai spus ca "statul roman deconteaza din sursele pe care le are la dispozitie, fie ca e buget de stat, imprumuturi.…

