Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii au inscris peste 14.000 de planuri de afaceri, pana saptamana trecuta, in aplicatia Start-Up Nation, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, intr-o conferinta de presa. “Avem pana acum peste 14.000 de planuri de afaceri deja in sistem…

- Antreprenorii au inscris peste 14.000 de planuri de afaceri, pana miercuri, in aplicatia Start-Up Nation, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, intr-o conferinta de presa. “Avem pana acum peste 14.000 de planuri de afaceri deja in sistem si peste…

- El a fost intrebat daca mediul de afaceri este afectat de lipsa proiectului de buget."Astazi functionam cu 1/12 din bugetul anului trecut, deci functionam. Sigur ca stim ce s-a intamplat cu bugetul in vara, cand, intr-adevar, ar fi putut fi afectate firmele romanesti din perspectiva noastra,…

- In ultimul deceniu, o serie de persoane au ocupat mai mai multe portofolii in guverne diferite. In unele cazuri, anumiți politicieni au condus ministere complet diferite unul de altul ca obiect de activitate. Au fost insa și cazuri in care portofoliile ocupate de-a lungul vremii erau apropiate ca domeniu,…

- Executivul ar putea adopta, vineri, o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe site forma actualizata a documentelor procedurale necesare inscrierii online, acestea incluzand modelul planului de afaceri si declaratiile de elegibilitate, scrie Mediafax."Incurajam…

- Executivul ar putea adopta, vineri, o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe site forma actualizata a documentelor procedurale necesare inscrierii online, acestea incluzand modelul planului de afaceri si declaratiile de elegibilitate.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat luni o procedura și un model de plan de afaceri și ii indeamna pe antreprenori sa le foloseasca pentru a-și pregati inscrierea in programul Start-Up Nation 2018-2019, prin care statul ar urma sa acorde fonduri nermbursabile de maximum 200.000 de lei fiecare…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, spune ca va deschide in anul 2018 ediția a doua a programului Start-Up Nation, prin care o serie de firme mici și mijlocii ar urma sa primeasca de la stat fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, pentru investiții.