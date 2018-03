Ministrul Muncii spune ca protestul profesorilor de la simularea examenului de evaluare nationala a fost ilegal: S-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul colectiv de munca

Stiri pe aceeasi tema

- "In perioada cand se negociaza contractul colectiv de munca, liderii de sindicat s-au angajat scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca. La ora 17.00 vineri este anuntat Ministerul Educatiei ca se intra in greva generala de catre FSLI, se blocheaza examenele nationale, iar luni s-au trezit…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca protestul profesorilor din 5 martie, cand a avut loc simularea examenului de evaluare nationala, a fost ilegal, intrucat liderii de sindicate s-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara dupa…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Federatia Sindicala Hipocrat anunta marti deschiderea conflictului de munca, amenintand cu intrarea in greva generala pe perioada nedeterminata. Medicii sindicalisti auza aplicarea in mod discriminatoriu a legii salarizarii in domeniul medical. „Suntem profund nemultumiti de modul de dialogare cu factorii…

- Luni si marti elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmand ca rezultatele la simularea la Romana si Matematica pentru clasa a 8-a sa fie anuntate vineri, pe 16 martie. Rezultatele Simularii Evaluarii Nationale 2018 nu vor fi trecute in catalog. Acestea doar reflecta…

- Elevii care nu au putut participa la simularea EN VIII din perioada 5-7 martie din cauza boicotului reprezentanților Federației Sindicale Libere din Invațamant, vor avea posibilitatea de a susține testul, care va fi anunțat, dupa consultarea inspectorilor școlari generali, anunța Ministerul Educației.…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori.

- Proba scrisa la matematica s-a desfasurat in tot judetul in conditii de normalitate, in intervalul orar 9.00-11.00. Toti candidatii au primit subiectele in timp util. Rezultatele la cele doua probe scrise - limba si literatura romana si matematica - vor fi afisate, conform calendarului stabilit de M.E.N.,…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca profesorii au dreptul sa protesteze, dar acest protest “nu trebuie sa duca la o suferinta asupra elevilor”, afirmind ca, daca boicotul profesorilor este un conflict de munca, atunci "nu prea s-a respectat legislatia in vigoare legata de conflictul…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori. "In primul rand, eu sunt preocupat…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a scris, luni, pe Facebook , ca excluderea lui din PSD nu inseamna ca va renunta la principiile social-democratiei europene moderne ori la lupta anticoruptie si ca "stanga comunista a lui Liviu Dragnea, dezvoltata in jurul unor interese penale si personale, descurajeaza…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) spun ca in putine unitati de invatamant din cele peste o mie anuntate initial a fost boicotata simularea examenului de evaluare nationala, acuzand ca au existat presiuni asupra sindicalistilor, fiind cazuri in care elevii au fost…

- Vezi mai jos subiectele integrale de la simularea sustinuta astazi, 5 martie 2018, de catre elevii de clasa a VIII-a la Limba si literatura romana: Elevii de clasa a VIII-a au inceput astazi, 5 martie, simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale 2018, cu testarea la Limba si literatura romana.…

- Presiunile exercitate asupra membrilor Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, care au decis boicotarea simularii examenului de evaluare nationala, sunt foarte mari, a declarat, pentru AGERPRES, George Purcaru, prim vicepresedinte FSLI. Acesta a precizat ca au fost cazuri in care…

- Simularea examenului de evaluare nationala se desfasoara fara probleme in Bucuresti, profesorii supraveghetori fiind inlocuiti in cateva scoli unde cadrele didactice din FSLI au boicotat examenul, spun reprezentantii Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB). Purtatorul de cuvant al ISMB,…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) spun ca in putine unitati de invatamant din cele peste o mie anuntate initial a fost boicotata simularea examenului de evaluare nationala, acuzand ca au existat presiuni asupra sindicalistilor, fiind cazuri in care elevii au fost dusi…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Vacanta neasteptata, de o saptamana, impusa de conditiile meteo nefavorabile se termina luni, 5 martie, cand in scolile din tot judetul elevii se intorc la cursuri, iar cei de clasa a VIII-a vor sustine si prima proba a simularii Evaluarii Nationale.

- Conform Ordinului de ministru nr. 3019/2018, simularea examenului de Evaluare Nationala 2018 incepe luni, 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VlII-a la Limba si Literatura Romana. Liceenii din clasele terminale vor incepe simularea BAC-ului pe 19 martie. Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Numarul angajatilor care au suferit accidente de munca a scazut in primele 9 luni din 2017 cu 23,2 fata de perioada similara din 2016, la 2.964 persoane, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.Din totalul celor accidentati, 86 de persoane au suferit accidente mortale,…

- Inca din prima zi de cursuri, dupa vacanța intersemestriala, liceenii din anii terminali au intrat in febra examenului de Bacalaureat. De ieri, 12 februarie 2018, au inceput probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni a examenului national de Bacalaureat 2018. Prima proba orala, cea…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2017 modifica si completeaza Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, anunta AJOFM Maramures intr-un comunicat de presa. Astfel somerii inregistrati la AJOFM Maramures, de cel putin 30 de zile, care…

- Sindicatele si administratia din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO) au demarat luni oficial negocierile privind noul contract colectiv de munca. Ultimul contract colectiv de munca de la Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare angajator din judet si din regiune, cu 13.200 ...

- Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) sunt programate in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt asteptati sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a si a XIII-a, dar si absolventi din promotiile…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe probele pe 5 martie, cu simularea la Limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la Matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018. In intervalul 19 – 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Simularea probelor scrise din cadrul…

- Peste 550 de accidente rutiere au avut loc in anul 2017, care s-au soldat cu ranirea a peste 730 de persoane si decesul a altor 36, releva Raportul de evaluare prezentat, marti, de seful IPJ Bistrita-Nasaud, comisarul sef Mihai Lupsa. Pe parcursul anului trecut, politistii de la Serviciul Rutier au lasat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca are incredere in Valentin Popa, viitorul ministru al Educatiei, adaugand ca acesta a facut Facultatea de Electronica intr-o perioada in care nu oricine putea urma aceste cursuri, "care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult…

- O școala, un liceu, doua firme și trei persoane fizice au fost amendate de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate, in total, 13 persoane muncind fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate 5 amenzi in valoare totala de 205.000 lei și 60 de…

- Din acest an, absolvenții care reusesc angajarea pot cere o prima de insertie egala cu triplul valorii indicatorului social de referinta, in vigoare la data angajarii, totalizand 1.500 de lei. De aceasta facilitate pot beneficia insa doar cei care se inscriu in evidentele unei agentii de…

- Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET (pana in 25 de ani si care nu lucreaza) primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru…

- In 2018, simularile la examenele naționale se vor da concomitent. Astfel, simularea evaluarii naționale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan și vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba și literatura romana.…

- In perioada 01.12.2017 - 06.01.2018 , ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de verificare a respectarii prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca la desfasurarea activitatilor cu articole pirotehnice. Obiectivul Campaniei Identificarea…

- IDEI…Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat o adresa prin intermediul careia cadrele didactice din judet sunt solicitate sa propuna subiecte pentru olimpiadele scolare. In aceasta perioada, Centrul National de Evaluare si Examinare organizeaza selectia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele…

- Ford Romania a anuntat miercuri ca a finalizat cu succes negocierile cu sindicatele cu privire la contractul colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. In legatura cu trecerea contributiilor de la angajator la angajati, reprezentantii companiei sustin ca au identificat solutiile ”adecvate…