Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, asa cum guvernantii au gasit fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pana acum, asa se va intampla si anul viitor si ca Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost votata de Parlament.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, asa cum guvernantii au gasit fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pana acum, asa se va intampla si anul viitor si ca Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost votata de Parlament. Declaratia Olgutei Vasilescu vine dupa ce…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca nu s-a "blocat Guvernul" așa cum spune Opoziția și ca va gasi fondurile necesare plații pensiilor și salariilor pentru anul viitor. Ministrul a mai spus ca Legea salarizarii se va aplica așa cum a fost adoptata.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a scris, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca nu s-a „blocat Guvernul” asa cum spune Opozitia, si ca va gasi fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pentru anul viitor. Ministrul a mai spus ca Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost adoptata.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat recent ca discrepantele dintre pensionari care au muncit acelasi numar de ani vor disparea dupa ce noua lege a pensiilor va fi adoptata de Parlament, lucru preconizat a se intampla in maximum o luna.

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a susținut vineri, la sediul Ministerului, o declarație de presa in legatura cu proiectul noii legi a pensiilor. Proiectul noii legi a pensiilor urmeaza sa fie pus, joi, in dezbatere publica, timp de aproximativ o luna, iar apoi sa intre in…

- Acestia au mentionat ca proiectul va fi publicat in dezbatere publica, iar apoi va fi dat un comunicat de presa spre seara. Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…