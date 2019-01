Stiri pe aceeasi tema

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, ca legea pensiilor se va negocia cu UDMR dupa ce formațiunea maghiara a depus o serie de amendamente pe care Guvernul a spus inițial ca nu le poate susține.„Va fi ok, va fi totul bine, va fi vot final in plenul Camerei si vom trimite legea…

- Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai. "Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii Legi a pensiilor, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, precizand ca impactul financiar al legii va fi in 2019 de 8,4 miliarde de lei, urmand sa ajunga in 2020 la 81 de miliarde de lei. Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii Legi a…