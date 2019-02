Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai a declarat ca liberalii, „in goana lor nebuna dupa voturi”, manipuleaza atunci cand sustin ca pensiile trebuiau majorate de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii arata ca pensiile au fost marite anticipat din 2017 incoace, iar in Legea pensiilor cresterea sumelor este efectuata anual.

- Marius Budai a declarat ca liberalii, „in goana lor nebuna dupa voturi”, manipuleaza atunci cand susțin ca pensiile trebuiau majorate de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii arata ca pensiile au fost marite anticipat din 2017 incoace, iar in Legea pensiilor creșterea sumelor este efectuata anual.„Adevar…

- Anul 2019 va fi primul an cand sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci va fi pe excedent, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Marius Budai. "Am o veste foarte bună. Acest an (...) va fi primul an când sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci vom fi chiar…

- Marius Budai s-a aflat fata in fata cu Andreea Cretulescu la Romania TV. Andreea Cretulescu: Este primul interviu cu ministrul muncii, pentru a sti prioritatile acestui minister extrem de important. Buna seara li multumesc ca ati acceptat invitatia! Marius Budai: Despre pensii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut precizari cu privire la Legea pensiilor cat si despre cresterea punctului de pensie in contextul in care legea a fost atacata la CCR. Ministrul a precizat ca se va respecta calendarul majorarilor in ciuda atacarii legii la CC, conform Agerpres.ro"Noi ne vom tine…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca exista bani pentru majorarea pensiilor, dar si pentru plata actuala a pensiilor, precizand ca nici o pensie nu va scadea dupa intrarea in vigoare a noii legi.

- Ministrul Muncii sustine ca pensiile romanilor nu sunt in pericol. "Exista bani de majorare a pensiilor, exista bani pentru plata actuala a pensiilor. De altfel, si pe parcursul anului trecut au fost aceleasi declaratii lipsite de de respect fata de pensionari, deoarece induc o grija suplimentara…

- Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai. "Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica,…