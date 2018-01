Ministrul de Externe iranian: Acordul nuclear nu poate fi renegociat

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Fortele europene se intalnesc cu ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Yarif, in Bruxelles, pentru a-si reafirma sustinerea fata de acordul nuclear iranian, insa este posibila si o solicitare catre Iran pentru suplimentarea acordului cu scopul de a acoperi si

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Liderii europeni isi vor reafirma, joi, sustinerea pentru acordul nuclear iranian, inaintea deciziei presedintelui american Donald Trump privind reinstaurarea sanctiunilor economice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, se va intalni, joi, cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre acordul nuclear semnat in 2015 si despre recentele proteste antiguvernamentale din Iran, informeaza site-ul Politico.eu.

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Teheranul a avertizat luni comunitatea internationala in legatura cu o posibila retragere a SUA din acordul privind programul nuclear iranian, avertisment ce survine cu cateva zile inainte de o decizie americana in legatura cu acest dosar, relateaza AFP. ''Comunitatea internationala trebuie sa se…

- Uniunea Europeana il va invita, cat mai curand, pe ministrul de Externe al Iranului sa discute despre recentele proteste antiguvernamentale, a declarat, duminica, ministrul de Externe german Sigmar Gabriel, informeaza site-ul postului France24.

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif au reafirmat, luni, printr-o conversatie telefonica, angajamentul celor doua state fata de acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Ministrul iranian al apararii, generalul Amir Hatami, a afirmat luni ca decizia președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului va grabi distrugerea țarii, relateaza agenția Reuters. Liderii Iranului, unde opoziția fața de Israel și…

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat joi ca terorismul islamic "pur si simplu nu este o amenintare existentiala" pentru Marea Britanie, informeaza agentia de stiri Reuters si cotidianul The New York Times.

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA, Mike Pompeo, a afirmat ca i-a trimis o scrisoare generalului iranian Qassem Soleimani și liderilor Iranului in care iși exprima preocuparea in legatura cu comportamentul tot mai amenințator al Teheranului in Irak, relateaza duminica agenția…

- Libanul a fost "deturnat" de catre Hezbollah si va putea sa prospere numai daca organizatia siita sustinuta de catre Iran va dezarma, a declarat vineri ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Libanul va supravietui sau va…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sint similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citind agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sint inertiale si, de fapt, sint…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, l-a calificat pe ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, drept „noul Hitler“ care vrea sa redeseneze harta Orientului Mijlociu, transmite Reuters.

- Șeful diplomației saudite, Adel al-Jubeir, a afirmat, duminica, in cursul unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe la Cairo, ca țara sa nu va sta cu "mainile incrucișate" in fața politicii agresive a Iranului, relateaza AFP. Tensiunile s-au intensificat în ultimele luni…

- Germania va cheltui o suma initiala de 10 milioane de euro pentru a ajuta la neutralizarea minelor din orasul Raqqa, din nordul Siriei, scrie in editia sa de vineri ziarul Handelsblatt, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul de Externe german urmeaza sa anunte vineri suma alocata…

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a afirmat ca inca nu este clar daca preluarea puterii de catre armata la Harare marcheaza inlaturarea de la putere a presedintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters. 'Nu putem spune cum va evolua situatia din Zimbabwe in zilele urmatoare si nu stim daca…

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a afirmat ca înca nu este clar daca preluarea puterii de catre armata la Harare marcheaza înlaturarea de la putere a președintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana se va asigura ca acordul international referitor la programul nuclear al Iranului 'va continua sa fie implementat integral, de toate partile sale', a declarat vineri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, cu prilejul unei conferinte desfasurate la Samarkand, in Uzbekistan,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Yukiya Amano, i-a reconfirmat joi la New York ambasadoarei americane la ONU, Nikki Haley, ca Teheranul isi respecta angajamentele din acordul privind programul nuclear iranian incheiat cu marile puteri in 2015, relateaza…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite a acuzat gruparea militanta Hezbollah de lansarea rachetei ce a lovit capitala Riyadh la ordinele venite din partea Iranului. Adel bin Ahmed, ministrul de Externe, a declarat luni pentru postul CNN ca Arabia Saudita considera atacul a fi un act de razboi din partea…

- Fostul sef al diplomatiei americane, John Kerry, a cerut luni Congresului SUA sa evite 'o greseala uriasa si istorica' prin 'distrugerea' acordului nuclear iranian la negocierea caruia a participat si fostul secretar de stat american, relateaza AFP. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe…

- Ministerul de Externe iranian a respins sambata "acuzațiile nefondate" impotriva Iranului lansate de prim-ministrul libanez demisionar Saad Hariri, informeaza AFP. Aflat în prezent în Arabia Saudita, Hariri și-a anunțat în cursul zilei demisia, spre…

- Statele Unite sunt „inamicul numarul unu“ al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters.

- "Cooperarea noastra poate izola America... Esecul din Siria al teroristilor sustinuti de SUA nu poate fi contestat, dar americanii continua comploturile", i-a spus Ali Khamenei lui Vladimir Putin, potrivit Televiziunii de stat iraniene, informeaza agentia Reuters. Aflat in vizita oficiala…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic in Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un inalt oficial nord-coreean intr-un interviu difuzat de CNN miercuri, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. "Ministrul de externe este…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat in septembrie ca Phenianul analizeaza posibilitatea efectuarii "celei mai puternice detonari" a unei bombe cu hidrogen, deasupra Oceanului Pacific, in contextul tensiunilor cu Administratia Donald Trump. Amenintarea a fost reiterata…

- Administratia din Coreea de Nord, condusa de Kim Jong-Un, intentioneaza sa efectueze un test nuclear in atmosfera, deasupra Oceanului Pacific, avertizeaza un oficial de rang inalt de la Phenian, citat de CNN. Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat in septembrie ca Phenianul…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva presedintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul international privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP si Reuters.'Ar fi o pierdere de vreme sa…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene, reuniti luni la Luxemburg, si-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor presedintelui american Donald Trump, si au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sanctiuni impotriva Teheranului, scrie Agerpres,…