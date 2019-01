Stiri pe aceeasi tema

- Rusia considera inacceptabil ca Statele Unite sa ceara Moscovei sa distruga sistemul de rachete de croaziera de tip 9M729, despre care Washingtonul susține ca incalca prevederile tratatului din perioada Razboiului Rece, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Rusia a propus organizarea unei…

- Statele Unite au cerut luni Rusiei sa distruga un nou sistem de rachete de croaziera care reprezinta o "incalcare directa" a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), acuzand Moscova ca destabilizeaza securitatea mondiala, relateaza Reuters. "Din pacate, Statele Unite sunt tot mai mult…

- Ministrul de externe german Heiko Maas i-a cerut vineri Rusiei sa salveze Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), dupa ce SUA au cerut ca Moscova sa-si distruga stocul de rachete 9M729 sub acuzatia ca acest tip de arma incalca prevederile INF, transmite dpa. ''Suntem…

- Rusia a anuntat sambata ca este gata sa aiba ''un dialog deschis si concret'' cu SUA pe tema Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), datand din timpul Razboiului Rece si din care SUA doresc sa se retraga, informeaza AFP. Potrivit Moscovei, o nota a fost…

- Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din Ministerul Apararii de la Moscova si a adaugat ca este gata sa dialogheze cu Washingtonul despre tratat. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 22 octombrie ca Statele Unite se vor retrage din INF, dar - potrivit…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- El a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect ca in interiorul NATO si UE sa se desfasoare o dezbatere pe acest subiect, transmite agentia EFE. 'In privinta rachetelor cu raza scurta si medie de actiune, avem impresia ca nu toti in Europa inteleg ca aceasta decizie va avea consecinte…