- Continuarea dialogului moldo-german la nivel inalt, consolidarea relațiilor bilaterale in mai multe domenii, precum și asigurarea sprijinului Germaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova vor fi subiectele abordate in cadrul vizitei de lucru a ministrului afacerilor externe și integrarii…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu, sustine ca in aceste zile se negociaza contractul pe livrarea gazelor dintre Federatia Rusa Moldova, avand in vedere vizita presedintelui la Moscova si Bruxelles. Totodata, in urmatoarele saptamani vor exista mai multe contacte, negocieri…

- In capitala Republicii Moldova, Joseph Daul are programate intalniri cu reprezentantii mai multor partide politice. Liderul PPE se va intalni cu premierul Maia Sandu, dupa care cei doi vor sustine o conferinta de presa.Joseph Daul va sustine un discurs si la Universitatea de Stat din Moldova,…

- Modalitatile concrete de intensificare si aprofundare a relatiilor moldo-romane, precum si actiunile planificate pentru realizarea proiectelor bilaterale de interes comun, vor fi discutate de catre ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu, in cadrul reuniunii Grupului de lucru…

- O delegație condusa de senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei de Politica Externa din Senat, s-a intalnit cu ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, aflat intr-o vizita oficiala la București. Ambele parti au mentionat…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a fost nevoit, sub presiunea publica, sa-și retracteze declarația facuta la București, potrivit careia razboiul de pe Nistru din 1992 ar fi fost un "razboi civil", dar probabil nu a incetat sa creada in asta, este de parere analistul…

- Votul parlamentarilor Republicii Moldova in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) are un caracter individual si nu reprezinta pozitia guvernului sau a statului, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Alexandru Roitman, citat…

