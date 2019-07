Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana in 31 octombrie, dupa amanarea de doua ori deja a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic responsabil de acest dosar delicat, subliniind ca aceasta este vointa celor doua tabere, informeaza AFP. "Noi am spus intotdeauna clar si Boris…

- Boris Johnson, favorit în cursa pentru succesiunea premiului britanic Theresa May, a exclus, miercuri, participarea populistului Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, la negocierile privind ieșirea din UE, potrivit Le Figaro, citat de Rador. Marele câștigator al alegerilor europene…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…

- Marti, premierul britanic, Theresa May, le-a propus deputaților sa voteze un "nou acord Brexit", încercând astfel sa iasa din impasul procesului de ieșire din UE, amânat de mai multe ori.Iata scenariile posibile:1. Iesirea fara acord pe 31 iulieÎn saptamâna…