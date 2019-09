Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Șoigu are interdictie de a patrunde in Ucraina, dar de data a trebuit sa zboare deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și Romaniei pentru a ajunge in Republica Moldova. Incident militar: un avion al NATO s-a apropiat "periculos" de aeronava ministrului Apararii rus Decizia autoritatilor…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, nu va zbura direct prin Ucraina pentru a ajunge la noi. Odata ce are interdicție prin aceasta țara, el este nevoit sa ocoleasca prin state UE. Va zbura deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și Romaniei, dupa care va ajunge in Republica Moldova.

- Rusia nu a refuzat niciodata sa discute cu SUA despre Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a declarat duminica ministrul apararii rus Serghei Soigu, denuntand in acelasi timp faptul ca Statele Unite au cautat un pretext pentru a se retrage din Tratat pentru ca prevazusera cu aproape…

- Patru țari membre NATO, inclusiv SUA, vor trimite observatori, iar Grecia va participa cu o echipa, la Jocurile Militare Internaționale 2019, un eveniment organizat de Rusia, care este programat sa se desfașoare in perioada 3-17 august, a anunțat joi ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, conform…

- Satelitul rusesc ”Luch-Olimp” și-a lasat „carte de vizita” pe opt noi sateliți care au fost spionati, ”prajiți” sau orbiți, a declarat ministrul francez al Apararii, Florence Parly, in timpul lansarii noii strategii militare spatiale a Franței. Ministrul a anunțat reinnoirea completa a flotei satelit…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala a Franței, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va…

- Ministrul francez al Fortelor Armate, Florence Parly, a salutat decizia Bucurestiului de a incredinta companiei Naval Group contractul pentru corvetele multifuncționale, notand ca va exista "un impact economic pozitiv", inclusiv in cadrul actiunilor de "construire a Europei apararii". "Ministerul…

- Armata rusa urmeaza sa elaboreze un nou concept de razboi. Despre acest lucru a declarat Serghei Șoigu, ministrul Apararii de la Moscova, la deschiderea unei conferințe pe teme teoretice și practice cu participarea inalților responsabili ai forțelor armate ruse.