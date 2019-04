Cazul mortii procurorului Ramona Bulcu este cercetat, urmand a se stabili toate imprejurarile in care a survenit decesul, informeaza o postare pe pagina oficiala de Facebook a Ministerului Public. "In cursul zilei de astazi, 26 aprilie, a incetat din viata colega noastra, procurorul Ramona Daniela Bulcu. Evenimentul este cercetat, urmand a se stabili toate imprejurarile in care a survenit decesul. Colegii din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt alaturi de familie in aceste momente tragice", se arata in mesaj. Fostul procuror sef al Biroului de Informare si Relatii publice…