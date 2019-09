Ministerul Educatiei anunta doua proiecte de digitalizare a invatamantului. Contractele de finantare, deja semnate "Faptul ca astazi s-au semnat contractele de finantare pentru aceste doua proiecte demonstreaza ca actualul Guvern atrage fonduri europene. Valoarea contractelor este de aproximativ 100 de milioane de euro - bani europeni. Pe langa atragerea de fonduri europene, evenimentul de astazi arata si preocuparea acestui Guvern pentru educatie", transmite ministrul Valer-Daniel Breaz, printr-un comunicat de presa. Cele doua proiecte formeaza o platforma de resurse si de gestionare a sistemului de invatamant, de predare, invatare si evaluare, realizata in cadrul Wi-Fi Campus: ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noutati in Educatie: Ministrul Fondurilor Europene, ministrul interimar al Educatiei Nationale, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale si directorul general al Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare, au semnat marti contractele de finantare…

- Peste 11,6 milioane lei – fonduri atrase de Consiliul Județean Sibiu de la UE pentru unitatea sanitara destinata tratarii bolilor pulmonare Inca o dovada: CAND VREI, POȚI! Inca un contract de finanțare cu fonduri europene, in valoare de 815.315 lei, a fost semnat vineri, 6 septembrie 2019, de catre…

- Romania iși va dubla traficul de pasageri pe calea aeriana in urmatorii 15 ani. E estimarea facuta la reuniunea anuala a directorilor generali ai aeroporturilor din Romania, desfașurata la Constanța, i...

- Primarul Marius Screciu a semnat contractul pentru modernizarea Școlii Generale 11 (Actualmente Școala „Regele Mihai I") cu fonduri europene. Valoarea proiectului este de citca 2,7 milioane de lei. ActualitateEducatieseverin

- "Am semnat contractul pentru reabilitarea DJ 601 in valoare de 2, 6 milioane de euro, foarte multi cetateni s-au mutat in zona de nord a judetului si este normal ca si noi sa le asiguram o infrastructura buna. Este un drum care va deservi inclusiv locuitorii din Crevedia si ne dorim sa-l reabilitam…

- Potrivit primarului Robert Schell, achizitia se va face in cadrul unui proiect in valoare de 3,5 milioane de euro, al carui contract de finantare urmeaza sa fie semnat vara aceasta."Proiectul este aprobat, asteptam doar sa fim chemati sa semnam contractual de finantare si sa achizitionam…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a intilnit astazi cu reprezentanții orașelor infrațite din Soroca-Republica Moldova, Cernauți-Ucraina și Sosnowiec-Polonia. El a spus ca a mers impreuna cu partenerii la Cetatea de Scaun, unde au fost purtate discuții despre accesarea de fonduri pentru proiecte europene…

- CERTITUDINE…Primarul Barladului, Dumitru Boros, a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a anuntat, printre altele si in ce stadiu se afla diverse proiecte depuse pentru finantare cu fonduri externe nerambursabile, cele mai multe prin Programul Operational Regional 2014-2020. Printre acestea…