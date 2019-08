In cadrul evaluarii, componenta financiara va reprezenta 85%, valoarea consumului de combustibil in ciclu mixt - 5%, valoarea cea mai mica a emisiilor de CO2 in ciclu mixt - 5%, iar perioada de garantie - 5%. Ofertele care vor prezenta o valoare a emisiilor de CO2 in ciclul mixt mai mare de 145 g/km sau o garantie mai mica de 36 luni vor fi considerate neconforme.



Durata contractului va fi de patru luni. Termenul limita pentru primirea ofertelor este 24 septembrie.