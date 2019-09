Stiri pe aceeasi tema

- Valorile sunt comparabile cu rata de consum energetic a Poloniei. Mineritul web sau cryptojacking-ul de browser este o amenintare careia este posibil ca multi utilizatori sa ii fie victima cu regularitate, fara sa stie. Ei pot afla numai daca verifica un cod sursa al paginii web sau daca observa ca…

- Potrivit raportului publicat miercuri, acest tip de activitate o face comparabila cu rata de consum energetic a Poloniei si inseamna ca impactul mineritului web asupra mediului este de aproape 800 de tone de emisii de CO2. "Mineritul web sau cryptojacking-ul de browser este o amenintare careia…

- In 2018, este posibil ca miner-ele web – aplicațiile care ruleaza in browser-ul unui utilizator și urmaresc sa obțina criptomonede – sa fi consumat pana la 18,8 gigawați de energie electrica, potrivit unei cercetari Kaspersky privind impactul economic și de mediu al „mineritului” web. Acest lucru il…

- Uraganul Dorian, ridicat la categoria 4, se indreapta spre coastele estice ale statului american Florida, urmand sa loveasca tarmul la sfarsitul acestei saptamani si inceputul saptamanii viitoare, informeaza DPA, citata de Agerpres. Potrivit prognozelor, furtuna va lovi Florida cu rafale puternice de…

- „Au fost criptate toate bazele noastre de date, aplicațiile și rețeaua”, a postat compania pe Twitter, referindu-se la virus. Website-ul City Power ramane offline și locuitorii au raportat probleme prin intermediul social media in ceea ce privește alimentarea cu energie electrica. Atacul…

- Principalele valute din Europa Centrala si de Est (CEE) ar urma sa se aprecieze usor fata de euro in urmatorul an, conform unui sondaj realizat de Reuters, deoarece bancile centrale din regiune indica mentinerea unor rate stabile ale dobanzilor, spre deosebire de politicile anuntate de Rezerva Federala…

- „Vom intra de pe strada Decebal la lucru spre obiectivul de baza. In aceasta vara vrem ca utilitațile spre bazar și targul auto sa fie realizate, astfel incat sa putem trece la modernizarea strazii Decebal. Aceasta strada va fi reabilitata pe proiectul pe care il avem pregatit, va fi o strada cu doua…

- Mai multe localitati din judetul Ialomita raman in bezna in urmatoarele zile. In intervalul 24-28 iunie, orele 08.00-16.30, E-Distributie Dobrogea SA anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica din cauza unor lucrari de reparatie la retelele electrice.