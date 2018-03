Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, marti, ca ”daca vrei sa fii nationalist cum e americanul, care sta cu steagul pe casa, ca francezul, polonezul ori ca ungurul macar, trebuie sa existe o astfel de lege a defaimarii in care macar sa iti respecti faptul te-ai nascut in tara si esti roman”.

- Dragnea reinvie legea defaimarii. Presedintele Partidului Social Democrat sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior. El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca actul normativ “nu va opri libera…

- "Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege, nu stiu daca e nevoie de o legislatie, la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze aceste lucruri, pentru ca acesti oameni - gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Astfel, toti sefii organizațiilor județene au primit ordin sa desfaca plicul cu buletinele inaintea votului si sub supravegherea șefului de zona sa fie taiate cu pixul numele Ecaterinei Andronescu, ale lui Nicolae Banicioiu și Codrin Ștefanescu. Potrivit acestui scenariu, la momentul votului, cu…

- Liviu Dragnea a spus ca este o minciuna faptul ca el ar organiza acest Congres doar pentru a "scapa" de membii PSD cu care este in conflict. „Nu, este o minciuna, dar eu m-am hotarat sa vorbesc mai multe dupa Congres, pentru ca nu vreau sa influentez votul si nu vreau sa ma acuze cineva ca…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii, a precizat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid. "Nu ma interesa aceasta candidatura. Am facut-o…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, s-a aratat foarte nervos pentru faptul ca regulile nu-i vor permite sa candideze la Congresul din 10 martie. Radulescu a avut un mesaj special pentru doi dintre colegii sai, Florin Iordache și Claudiu Manda.”Le-aș cere colegilor din Oltenia sa-și țina gura,…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, in emisiunea Imparțial, de la Digi24, ca vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans ar trebui sa asculte de Parlamentul Romaniei, in legatura cu legile Justiției, intrucat este un partener, și ca parlamentul Romaniei nu este „anexa vreunui stat”.

- Deputatul democrat Corneliu Dudnic a fost avertizat de catre conducerea formațiunii, dupa ce a facut recent declarații care instiga la ura, informeaza Noi.md. Subiectul a fost discutat la ședința de astazi a democraților, dupa ce Corneliu Dudnic a declarat ca, in cazul in care Republica Moldova se va…

- Mesajul PSD catre protestatari: ”Sa mearga la Cotroceni, acolo e decizia”, a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, luni, la Parlament. Deputatul PSD Catalin Radulescu a precizat, insa, ca cei care au ieșit duminica in Piața Victoriei habar nu au de ce protesteaza sau sunt puși de sistem. Liviu Dragnea a…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- Sedinta comisiei juridice de la Camera Deputatilor de marti a avut parte din nou de episoade de scandal, intre presedintele acesteia, deputatul PSD Eugen Nicolicea, si deputatul USR Stelian Ion. Nicolicea i-a taiat microfonul la o interventie lui Stelian Ion, intrucat a considerat ca acesta "divaga…

- Retragerea lui Crin Antonescu din cursa pentru prezidențiale și mai apoi din viața politica este unul dintre marile mistere ale vieții politice contemporane. In stenogramele DNA in care discuta telefonic omul de afaceri Florian Walter și proiectul Mihaiela Iorga Moraru, omul de afaceri susține ca…

- Vicepresedintele Partidului National Liberal, deputatul Victor Paul Dobre, impreuna cu presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, si liderul consilierilor judeteni liberali, Marian Iordache sustin astazi de la ora 09.30, o conferinta de presa la sediul Filialei PNL Constanta. ...

- Plecand de la stirea care a facut inconjurul lumii in ianuarie 2018, prin care se anunta succesul clonarii a doua maimute, in premiera mondiala, intr-un laborator din China, un medic roman a dezvoltat o teorie legata de viata vesnica.

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, fost consilier in Parlamentul Germaniei, povesteste, pe Facebook, ca Martin Schulz, liderul socialistilor germani, a fost blocat de propriul partid pentru a ocupa functia de ministru de Externe. Motivul? Schulz si-ar fi incalcat o promisiune data inainte de…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea afirma ca alesii locali care au semnat declaratiile simbolice de unire cu Romania ar fi fost intimidati sa faca acest lucru. In plus, parlamentarul a mentionat ca nu intra in competenta administratiei publice locale aprobarea unor asemenea decizii.

- De peste un an de zile, imediat dupa data caștigarii alegerilor parlamentare de catre Partidul Social Democrat și ALDE, opoziția de dreapta a invrajbit sute de firme impotriva Programului de guvernare și le-a forțat sa mareasca prețuri, sa nu mareasca salariile in privat, sa nu plateasca impozitele…

- Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta în castrarea chimica a acestora, a reusit în alte tari europene, un exemplu în acest sens fiind Germania, a declarat luni deputatul PSD Catalin Radulescu, initiator al unei

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus, in Parlament, un proiect de lege care prevede reducerea la jumatate a pedepselor pentru pedofilii care accepta castrarea chimica si interzice presei publicarea articolelor care instiga la violenta cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie.

- Atac fara precedent la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Deputatul PSD, Liviu Plesoianu il caracterizeaza dur pe Junker, intr-o ampla postare pe Facebook, si sustine ca oficialul european a demisionat din functia de premier al Luxemburgului dupa ce a fost implicat intr-un…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionand ca in PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat ca nu a existat niciodata…

- E din nou scandal intre primii doi oameni din statul roman. Dupa atacul dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa coaliției, șeful statului a primit replica din partea șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE spune ca cei din coaliție nu se vor opri și ca vor continua schimbarea…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook mai multe documente medicale ”ignorate de procurori timp de 15 ani” despre care sustine ca pot proba faptul ca la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca se facea trafic de organe inca din 2001. Ungureanu vorbeste despre…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica, referindu-se la criticile aduse de presedintele UDMR Kelemen Hunor programului de guvernare, ca este bine ca acesta sa fie critic, el manifestandu-si speranta ca UDMR va sustine prin vot investirea Guvernului Dancila.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook mai multe documente medicale „ignorate de procurori timp de 15 ani“ despre care sustine ca pot proba faptul ca la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca se facea trafic de organe inca din 2001. Ungureanu vorbeste despre „o…

- Deputatul de Neamț, Ioan Munteanu, care este și liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, ca demisioneaza din funcția de parlamentar pe fondul unor probleme de sanatate. Anunțul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa transmis agenției Agerpres.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National, ca va propune modificari la programul de guvernare pe tema justitiei, intre care respectarea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie si a precizat ca sustine in continuare dezincriminarea abuzului…

- Desi a anuntat faptul ca “structura Guvernului va ramane aceeasi”, liderul ALDE a ales sa nu faca publice nominalizarile pe posturi, alegand sa anunte ca “decizia finala o vom lua cu totii, simultan, vineri”, adica atat frmatiunea sa, cat si PSD-ul, cele doua partide din Coalitie. Cat priveste programul…

- Orban: Iohannis a avut de ales intre doua rele Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca nu il poate acuza pe Klaus Iohannis pentru ca a respectat votul democratic si a nominalizat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, afirmand ca avea de ales intre „doua rele” si ca oamenii…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca Uniunea va sustine orice varianta pe care o va propune presedintele Klaus Iohannis, in urma careia PSD sa ajunga in Opozitie, adaugand ca Biroul politic al partidului se va intalni pentru a decide o propunere cu care sa mearga la consultari. De asemenea,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. 0 0 0 0 0 0

- Convocarea cat mai rapida a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD este cea mai buna solutie pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta partidul in acest moment, considera presedintele organizatiei judetene Galati a Partidului Social Democrat, Dan Nica. Potrivit unui comunicat…

- Șeful organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, crede, in contextul actual al scandalului intern din partid, ca daca nu se rezolva situația, guvernul va trebui sa demisioneze. El spune ca oamenii mandatați sa faca parte din Executivul in funcție trebuie ”sa aiba taria și pragmatismul necesar…

- In rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, in care a informat despre lipsa daunelor la flotila desfasurata in Siria.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Horia Nasra a declarat, miercuri, ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. ”Nu sustin acest proiect de lege. Modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. În ceea ce priveste…

- Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a anunțat public faptul ca nu susține proiectul colehgior sai din Parlament, privimd stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.Acesta a precizat ca masurile propuse ”lipsesc de substanța infracțiunile…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru Agerpres, surse...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat marți, intr-un interviu pentru Libertatea, ca din luna februarie, cand se va termina cu transpunerea in legislație a Directivei europene privind prezumția de nevinovație, PSD vrea sa inceapa discuțiile pe Codul penal și Codul de procedura penala, unde are aproape…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, marți, pentru Libertatea, ca Liviu Dragnea a contestat condamnarea sa in dosarul ”Referendumului” la CEDO, astfel ca, pe Directiva UE privind prezumția de nevinovație, nu va mai putea fi numit ”penal”, pentru ca nu s-au epuizat toate instanțele, naționale…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, legea bugetului de stat pentru anul 2018 si cea a bugetului asigurarilor sociale, rapoartele adoptate in Comisiile reunite de buget-finante, fiind criticate de opozitie. Legea bugetului de stat care urmeaza sa fie supusa dezbaterii plenului reunit al Parlamentului…