Identitatea celor doi barbati si circumstantele mortii lor nu au fost precizate in acest comunicat al Misiunii NATO ”Resolute Support”, al carei scop este sa formeze si sa consilieze fortele afgane.



Cel putin noua militari americani au fost ucisi de la inceputul acestui an in Afganistan. In 2018, 12 militari americani au fost ucisi in aceasta tara, informeaza news.ro.



La inceputul lui aprilie, un atentat sinucigas cu o masina-capcana vizand un convoi militar s-a soldat cu trei morti americani.



Aproape 2.300 de militari americani au fost ucisi, iar alti 20.400 au…