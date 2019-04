Trei dintre cei patru copii ai magnatului danez Anders Holch Povlsen au murit in atacurile teroriste de duminica. Povlsen, cu o avere estimata la 7,9 miliarde de dolari, este cel mai mare unic actionar al companiei din domeniul vestimentatiei Asos, detine lantul international de imbracaminte Bestseller si este cel mai mare proprietar privat de terenuri […] Miliardarul gigantului Asos si-a pierdut trei copii in atentatele din Sri Lanka is a post from: Ziarul National