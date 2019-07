Mihai Niță, preşedinte ALDE Olt: Sunt câteva judeţe care vor să ieşim de la guvernare. Organizaţia noastră nu a discutat 'E adevarat ca sunt cateva judete care s-au exprimat public ca vor sa iesim de la guvernare. Noi nu am discutat in cadrul organizatiei noastre acest lucru si nici de la centru nu s-a dat un semnal ca noi sa ne intrebam colegii, sa discutam in filiale daca sa plecam sau nu de la guvernare. Mi se pare normal ca mai intai sa se discute la centru si numai in aceste conditii sa punem in discutie problema iesirii de la guvernare. Este normal sa-ti pui intrebari, cum facem campanie, pentru ca facem parte din coalitie si guvernam deocamdata impreuna. Fiecare isi face campania lui si fiecare vine cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, ca organizatia judeteana de partid o va sustine pe Viorica Dancila in campania pentru alegerile prezidentiale si vor fi facute sondaje de opinie pentru a vedea cum pot fi maximizate sansele candidatului social-democrat pentru functia…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca ALDE nu e legat „ombilical” de guvernare. El a adaugat ca daca PSD nu împarte responsabilitațile și ia decizii singur atunci ALDE ar putea sa renunțe la a avea portofolii guvernamentale, potrivit Mediafax.„Daca pâna…

- 'Eu ma astept de la partidul meu sa fi inteles mesajul votantilor din 26 mai si sa vina cu un candidat care sa raspunda cerintelor acestui electorat. Personal, eu cred ca PRO Romania trebuie sa aiba un candidat propriu. Sa fie membru in partid. Eu as vrea ca PRO Romania sa devina un partid puternic,…

- Senatorul PSD Paul Stanescu a declarat, vineri, ca la congresul extraordinar al partidului, care va avea loc sambata, va fi prezent, dar nu va vota in cadrul alegerii membrilor conducerii. "Am fost impotriva acestui congres, am votat impotriva, sigur, majoritatea, asta e democratia, votul majoritar…

- Senatorul PSD Paul Stanescu a declarat, vineri, ca la congresul extraordinar al partidului, care va avea loc sambata, va fi prezent, dar nu va vota in cadrul alegerii membrilor conducerii. "Am fost impotriva acestui congres, am votat impotriva, sigur, majoritatea, asta e democratia, votul…

- Organizatia judeteana a PSD Vaslui va participa la congresul partidului cu un numar de 112 delegati, iar acestia vor putea sa opteze pentru oricare dintre candidatii care s-au inscris in cursa pentru posturile de presedinte, presedinte executiv si postul de secretar general, a declarat joi, pentru…

- Bușoi a postat, luni, pe Facebook, ca demisioneaza din funcția de președinte PNL București, deși partidul a obținut un numar dublu de voturi la alegerile europarlamentare, fața de cele locale. „Cel mai ințelept este sa ne retragem. Voi ramane implicat in organizația PNL București și…

- Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat duminica seara ca datele exit-pollurilor pentru PSD "nu arata prea bine" si indica un esec al managementului partidului la nivel national. Oprescu a mentionat ca PSD Olt nu a fost de acord cu modul de campanie al partidului la…