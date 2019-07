Mihai Fifor, replici dure pentru Rareş Bogdan, după ce liberalul a criticat discursul lui Dăncilă: Se face că nu înţelege "Domnul Rareș Bogdan, intr-un acces de isterie agravata de crasa necunoaștere și cinism, se face ca nu ințelege declarațiile prim-ministrului referitoare la echipa de lucru care a gestionat Președinția Romaniei la Consiliul UE. Domnule Rareș Bogdan, acest proiect uriaș a implicat o varietate de specialiști și resurse. Acest volum de munca nu aparține unei categorii sau alteia, ci este rezultatul unor echipe ample și mixte, de la prim-ministru și miniștri, la experți din toate ministerele și diplomați, conform atribuțiilor și a procedurilor de lucru. Nu este corect sa atribuim acest rezultat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

