Klaus Iohannis este asteptat sa anunte marti numele premierului, care are termen 10 zile pentru a merge cu lista Guvernului in Parlament. Conform afirmatiilor presedintelui, se prefigureaza un Cabinet PNL sau coagulat in jurul formatiunii liberale. Propunerea de premier a PNL este liderul partidului, Ludovic Orban. Secretaul general al PSD a anticipat mutarea si a avut o reactie ante-factum pe Facebook.

”Iohannis este un foarte prost jucator de sah. Nu e capabil sa vada dincolo de prima mutare, care ii pare castigatoare. A mutat si a dat jos guvernul. Dar nu stie ce sa faca mai departe.…