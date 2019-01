Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost depistate de polițiștii de frontiera care se aflau in timpul unei misiuni de supraveghere. In momentul in care au fost surprinși, ieri seara, in jurul orei 22.00, barbații se deplasau pe jos, fiind la aproximativ 200 de metri de linia de frontiera, in apropierea localitații Beba…

- Calatorie intrerupta pentru trei cetațeni din Kosovo, in apropiere de localitatea timișeana Beba Veche. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera dupa ce au fost depistați in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, din Serbia.

- Politistii de frontiera timișeni au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Seara trecuta, in jurul orei 22.00, politistii de frontiera au depistat trei persoane la aproximativ 200 m de linia de frontiera, in apropierea…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au avut de furca ieri, cu doua grupuri de migranți care au incercat sa treaca ilegal granița dintre Romania și Serbia. In aceeași zi, in doua locuri diferite, au fost depistate grupuri de transfugi, care nu-și puteau justifica prezența in zonele de trecere ale frontierei.…

- Patru straini au fost prinși ieri, dis-de-dimineața, aproape de granița dintre Serbia și Romania. Polițiștii de frontiera i-au depistat pe „intruși”, pe care i-au legitimat ulterior. Oamenii legii de la Poliția de Frontiera Oravița au stabilit ca este vorba de trei albanezi și un kosovar, prinți in…

- Politia Capitalei reactioneaza dupa ce deputatul PSD Florin Manole a spus ca a fost amenintat in sectia de politie, mentionand ca acesta nu a depus plangere. Politistii explica si contextul in care parlamentarul a ajuns la sectia de politie.Citeste si Alarma falsa de cutremur in Timiș: S-a…

- Cei doi sarbi au fost depistați in timpul unui control la o societate comerciala de pe raza județului Timiș. Oamenii legii au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii muncii ilegale a cetațenilor straini pe raza județului. „Astfel, in urma controlului efectuat la o societate…

- Patru albanezi care incercau sa ajunga din Serbia, prin Romania, intr-un stat din vestul Europei au fost opriti de politistii de frontiera la granita, in Timis. Oamenii legii i-au predat autoritatilor sarbe in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor. „In data de 14.11.2018, in jurul…