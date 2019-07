Declaratia unica se depune pana miercuri, 31 iulie 2019, fie online, fie prin Posta sau la sediul unitatilor fiscale. "Prin acest formular se declara, dupa caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau /si din strainatate in anul 2018; impozitul pe venitul estimat a se realiza din Romania in anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit; venitul estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, contributiile sociale datorate in anul fiscal 2018", precizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Declaratia unica se poate depune prin serviciul…