- Un microbuz care transporta 20 de persoane a fost implicat intr-un accident produs marți pe o șosea din județul Galați. Doi pasageri au ajuns la spital in urma coliziunii frontale dintre microbuz și un autoturism, transmite Mediafax.Un autoturism care circula pe DN 25 a derapat din motive…

- Un microbuz cu noua persoane la bord a fost implicat, joi, intr-un accident rutier in lant, pe DN 7, in localitatea Vetel, judetul Hunedoara. O persoana a fost ranita, impactul fiind intre microbuz si alte patru vehicule, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, un accident rutier a avut loc la iesirea din Nasaud spre Liviu Rebreanu, dupa ce un microbuz cu persoane a iesit de pe carosabil si a cazut in sant. In accident sunt implicate patru victime, neincarcerate, cooperante,…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Salcioara, in comuna Banca din judetul Vaslui.In accident este implicat un microbuz cu 18 persoane.Potrivit ISU Vaslui, s a declansat Planul rosu in data de 28.12.2018, ora 11. ...

- Un barbat din Alba care conducea un autocar a fost implicat intr-un accident grav petrecut pe DN76 in judetul Hunedoara. Un autoturism a intrat in depasire si a lovit autobuzul, pe contrasens, apoi a fost acrosat alta masina. Soferul autoturismului si o pasagera au fost raniti. Potrivit IPJ Hunedoara,…

- Un eveniment rutier a avut loc in localitatea Frumoasa, judetul Suceava. Un microbuz in care se aflau 21 de persoane, inclusiv soferul, a franat brusc.La fata locului, se afla 9 persoane, cu traumatisme minore si au fost transportate la UPU Suceava.Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala…

- Un autocar cu 35 de pasageri a fost implicat, sambata, intr-un accident produs in Lunca Corbului, judetul Arges. Coliziunea a avut loc intre autocar, doua camioane si un autoturism, mai multe persoane fiind ranite.

