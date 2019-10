Michelle Obama, fosta prima doamna a Statelor Unite, a anuntat publicarea celei de-a doua carti la aproape un an de la demararea unui turneu impresionant de promovare a volumului sau de memorii prin evenimente desfasurate pe intreg teritoriul american, in prezenta unui public numeros, informeaza DPA. In acest al doilea volum, Obama nu va mai vorbi despre traseul sau, ci ii va ruga pe cititori si sustinatori sa reflecteze asupra propriei persoane. Intitulata ''Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice'', a doua carte semnata de Michelle Obama va fi lansata pe 19 noiembrie…