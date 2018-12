Michael Cohen pledase vinovat ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. In plus, Cohen a fost gasit vinovat pentru implicarea in platile efectuate de catre Donald Trump catre doua femei cu care ar fi avut relatii.

Michael Cohen a recunoscut ca a facut declaratii false in cursul audierilor in Congresul Statelor Unite. In septembrie 2017, Michael Cohen a vorbit in Comisia pentru Informatii din Senatul SUA despre proiectul imobiliar numit "Turnul Trump" din Moscova. Avocatul lui Donald…