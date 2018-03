Stiri pe aceeasi tema

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a fost invinsa, miercuri, de sportiva americana Danielle Collins, locul 93 WTA, in primul tur al turneului de la Miami. Begu, care a acuzat o accidentare, a fost invinsa de Danielle Collins, scor 6-1, 6-1, dupa 62 de minute de joc.Collins a jucat in calificari…

- Serena Williams, fost numarul 1 mondial, a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka, in primul tur la turneul de la Miami, de categorie Premier Mandatory. Williams a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka, locul 22 WTA, invingatoarea de la Indian Wells, scor 6-3, 6-2.

- Caroline Wozniacki afirma ca i-ar fi “imposibil” sa calce pe urmele bunei sale prietene Serena Williams si sa revina in circuitul profesionist dupa ce ar aduce pe lume copil, asa cum a facut campioana americana , informeaza Agerpres. “Serena este o sportiva incredibila. Ii place sa joace si cred ca…

- Serena Williams (36 de ani, 491 WTA) a avut parte de o tragere la sorți nefasta la Miami, unde o va infrunta pe proaspata campioana de la Indian Wells, Naomi Osaka (20 de ani, 22 WTA). Turneul Premier Mandatory de la Miami se disputa in perioada 19 martie - 1 aprilie. James Blake, directorul turneului de…

- Aflata la al doilea turneu dupa revenirea in circuitul WTA, Serena Williams va avea parte de un meci extrem de dificil in primul tur de la Miami, acolo unde o va intalni pe japoneza Naomi Osaka, castigatoarea de la Indian Wells. Fostul tenismen James Blake, directorul turneului Miami Open, este de parere…

- Naomi Osaka (20 de ani, WTA), caștigatoarea turneului de la Indian Wells, i-a pus gand rau Serenei Williams, pe care o va infrunta in primul tur de la Miami. Turneul Premier Mandatory de la Miami se va disputa in perioada 19 martie - 1 aprilie. Naomi Osaka a reușit un turneu fantastic la Indian Wells.…

- Serena Williams, caștigatoarea a opt trofee la turneul Premier Mandatory Miami Open, o va intalni in primul tur al competiției din 2018 pe japoneza Naomi Osaka, cea care a cucerit trofeul de la Indian Wells.

- Simona Halep va lua parte la concursul de la Miami dupa ce aventura de la Indian Wells s-a terminat in semifinalele competitiei. Liderul mondial stie traseul pe care il va avea de parcurs la acest turneu. Aceasta va intra in concurs in turul doi, acolo unde va avea un adversar destul de facil. Romanca…

- Simona Halep are un start abordabil la Miami. Cel mai tare meci din turul 1 este intre campioana de la Indian Wells, Naomi Osaka, si Serena Williams. Simona Halep va juca impotriva castigatoarei dintre Cepede Ro...

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). In aceasta dimineața a avut loc tragerea la sorți a turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep va fi prezenta. Simona Halep va avea primul tur liber, iar in turul secund urmeaza sa se dueleze cu…

- Simona Halep are un start abordabil la Miami. Cel mai tare meci din turul 1 este intre campioana de la Indian Wells, Naomi Osaka, si Serena Williams. Simona Halep va juca impotriva castigatoarei dintre Cepede...

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- In turul al treilea, Simona Halep se va duela cel mai probabil cu Agnieszka Radwanska, iar in optimi o asteapta Madison Keys sau Anastasija Sevastova. Pe partea de tablou a Simonei Halep se mai afla Angelique Kerber si Garbine Muguruza, in timp ce pe partea cealalta a tabloului sunt Caroline Wozniacki…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost eliminata, sâmbata, în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a pierdut, sâmbata dimineata, 3-6, 0-6, în fata japonezei Naomi Osaka, locul 44 WTA.

- Infrangerea categorica de vineri noapte in fața lui Naomi Osaka (3-6, 0-6) , in semifinalele turneului de la Indian Wells, nu este singura corecție drastica suferita de liderul WTA in ultimii ani. Libertatea a intocmit o lista cu cele mai severe eșecuri suferite de Simona Halep de cand e in top 10 WTA…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost eliminata în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a pierdut, sâmbata dimineata, 3-6, 0-6, în fata japonezei Naomi Osaka, locul 44 WTA.

- Simina Halep, numarul 1 mondial, a pierdut semifinala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, fiind invinsa de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) și Daria Kasatkina (20 de ani, 19 WTA) se vor duela in finala turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Naomi Osaka și Daria Kasatkina au avut un parcurs extraordinar la Indian Wells. Au "maturat" intreg circuitul și au eliminat rand pe rand toate favoritele. Kasatkina…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) se…

- Jucatoarea romana de tenis, Simona Halep, numarul I mondial a fost eliminata de japoneza Naomi Osaka, locul 44 in Clasamentul WTA in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells in doua seturi: 6-3 și 6-0.@Naomi_Osaka_ downs World No.

- S-au intalnit ultima data la Australian Open (editia din acest an), acolo unde Simona a castigat fara prea mari batai de cap (6-3, 6-2). Fiecare partida are povestea ei, iar acum Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (44 WTA) se lupta pentru calificarea in finala de la Indian Wells. Meciul este in direct pe…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Simona Halep o intalnește pe Naomi Osaka LIVE VIDEO pe DigiSport și ONLINE STREAM pe Digi Online, in semifinalele BNP PARIBAS OPEN, de la 05:30. SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM…

- Dupa ce Simona Halep si japoneza Naomi Osaka au reusit sa se califice in penultima faza a turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, au fost stabilite si celelalte doua semifinaliste. Daria Kasatkina, simpatica jucatoare de 20 de ani din Rusia, clasata pe locul 19 WTA, a obtinut o…

- Maria Sharapova (30 de ani) nu va participa la turneul de la Miami, care se va desfasura in perioada 20-31 martie, din cauza unei accidentari la antebratul stang, au anuntat organizatorii competitiei, potrivit Reuters. Rusoaica a fost eliminata de la Indian Wells inca din primul tur, japoneza Naomi…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca sambata, in jurul orei 05:30, impotriva lui Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA), semifinalele turneului de la Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. …

- Dupa victoria in fata croatei Petra Martic, Simona e in semifinale la Indian Wells si o va intalni din nou pe Naomi Osaka, japoneza care a invins-o surprinzator pe Karolina Pliskova. Anul trecut, Halep a eliminat-o pe Osaka la turneul de la Miami, in turul al doilea. Liderul mondial a vorbit despre…

- Ce crede Simona Halep despre Ion Țiriac. Liderul mondial din tenisul feminin a vorbit in presa spaniola despre relația pe care o are cu omul de afaceri. “Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica”, a declarat Simona Halep pentru Marca, ziarul iberic numind-o pe romanca “regina tenisului”. Intrebata cat de…

- "Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica", a declarat romanca Simona Halep, liderul ierarhiei WTA, pentru Marca, ziarul spaniol numind-o pe romanca "regina tenisului". Intrebata cat de importanta a fost figura lui Ion Tiriac in cariera sa la nivel de profesionisti, Simona Halep…

- Intrebata cat de importanta a fost figura lui Ion Tiriac in cariera sa la nivel de profesionisti, Simona Halep a raspuns: "Ion a fost foarte important. I-am simtit mereu sustinerea, in fiecare moment, in fiecare secunda a parcursului meu. Imi da sfaturi bune si datorita lui sunt o jucatoare puternica.…

- Ce l-a suparat pe Darren Cahill. Antrenorul Simonei Halep a reacționat dur dupa ce Serena Williams și Venus Williams s-au confruntat in turul 3 la Indian Wells. Darren Cahill critica regulamentul WTA și considera ca Serena trebuia sa fie principala favorita la acest turneu, primul de la revenirea dupa…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Petra Martic, 51 WTA, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3 (detalii aici), și va juca vineri impotriva japonezei Naomi Osaka. Deși a avut dificultați in setul doi și la inceputul setului trei, Simona Halep a…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- Serena a tras linie la capatul primului turneu WTA jucat dupa revenirea in circuit. Americanca in varsta de 36 de ani a fost invinsa in 87 de minute de sora sa mai mare, Venus Williams, in turul trei al turneului de la Indian Wells, scor 6-3, 6-4.

- Continua surprizele la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, unde mai multe nume grele au pararsit competiția in aceasta dimineața. In blockbester-ul din aceasta dimineața, Serena Williams (36 de ani), aflata la primul turneu de la revnirea in circuit, a fost invinsa in turul III al turneului…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Jucatoarea romana Irina Begu a fost invinsa de Karolina Pliskova (Cehia), cu 7-6 (4), 6-1, vineri, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Pliskova (25 ani), a cincea favorita, s-a impus dupa o ora si 32 de minute. Begu a inceput foarte…

- Irina Begu, invinsa in turul II de la Indian Wells. A contat doar in primul set. Iriona Begu s-a oprit in turul II al turneului de la Indian Wells, dupa ce a fost invinsa, scor 6-7, 1-6, de cehoaica Karolina Pliskova. Irina Begu a contat doar in primul set, deci la tie-break, apoi, in setul 2, Pliskova…

- Cehoaica Martina Navratilova (61 de ani), una dintre legendele tenisului feminin, e sigura ca Serena Williams va domina din nou circuitul feminin odata cu revenirea de la Indian Wells. "Poate ca va avea mici probleme la Indian Wells, dar ma aștept sa caștige turneul de la Miami. Pur și simplu nu vad…

- Fosta numarul unu mondial, Maria Șarapova, a fost eliminata din primul tur al turneului Indian Wells. Rusoaica a fost invinsa in doua seturi de tenismena japoneza Naomi Osaka, scor 6-4, 6-4. Partida dintre cele doua a durat o ora și 37 de minute.

- Pentru Maria Sharapova participarea la editia din acest an de la Indian Wells (Premier Mandatory) a insemnat disputarea unui singur meci, jucatoarea din Rusia fiind invinsa din doua seturi, scor 6-4, 6-4, de Naomi Osaka (Japonia, locul 44 WTA).

- Ultima repetitie a Serenei Williams inainte de startul Indian Wells a avut loc in "Madison Square Garden" din New York, cu ocazia turneului demonstrativ "Tie Break Tens". Fostul lider mondial a trecut in prima partida de Marion Bartoli (10-5), iar apoi a fost invinsa de Shuai Zhang (13-11).

- "Cu Serena, este intotdeauna dificil sa nu te astepti ca ea sa castige un turneu. Dar este clar ca ne aflam intr-o situatie speciala in acest moment. Nu a jucat un meci de mai mult de un an, a nascut un copil cu multe complicatii post-nastere. Planul este sa revina la nivelul ei cel mai bun. S-a antrenat…

- Rafael Nadal nu va juca nicio partida oficiala in luna martie a acestui an, acest lucru insemnand ca ibericul va rata turneele Masters de la Indian Wells si Miami. Motivul: Rafa este nerefacut dupa accidentarea suferita in timpul Australian Open, primul Grand Slam al anului.

- Simona Halep a declarat ca nu e refacuta in totalitate, dar a precizat ca va urma tratamentul si in zilele urmatoare si spera sa fie la 100% in momentul in care va debuta turneul din California. Angela Merkel, dialog fabulos cu ambasadorul Romaniei despre SIMONA HALEP "Ma simt ok. M-am…

- Caroline Wozniacki a explicat, imediat dupa ce a plecat invinsa de la Doha si a pierdut primul loc mondial in fata Simonei Halep, ca obiectivul sau nu este sefia tenisului feminin, ci un parcurs bun la Indian Wells si Miami. De asemenea, daneza a avut si eu mesaj pentru sportiva din Constanta, scrie…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in optimile de finala de la Australian Open. Meciul va avea loc luni. Dupa meciul dramatic din turul 3, cu Lauren Davis, Simona Halep a așteptat cateva ore, ca sa afle cu cine se va duela pentru un loc in sferturile de finala. Sportiva noastra se va duela cu japoneza…

- Serena Williams a anuntat ca nu va participa la Australian Open, acolo unde e detinatoarea trofeului si, cel mai probabil, revenirea sa pe teren se va produce in luna martie, la Indian Wells sau la Miami.