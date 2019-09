Stiri pe aceeasi tema

- 'Va avea loc o intalnire (cu delegatii Norvegiei) si cu siguranta vom reusi sa restabilim dialogul pe baza unui mecanism regandit, la capatul unei reflectii necesare, care are loc in acest moment', a declarat presei ministrul de externe venezuelean. O delegatie a guvernului norvegian se afla zilele…

- Dialogul a fost suspendat prin decizia din 7 august a presedintelui Venezuelei, care a anulat participarea delegatiei oficiale la negocierile din Barbados, mediate de Norvegia. Acesta a fost modul in care Maduro a decis sa protesteze fata de noile sanctiuni impuse guvernului sau de SUA, care il sustin…

- 'Dictatura lui Nicolas Maduro trebuie sa inceteze pentru ca Venezuela sa aiba un viitor stabil, democratic si prosper', se mentioneaza intr-un comunicat al Casei Albe. 'Asa cum administratia Trump a explicat clar: toate optiunile sunt pe masa. SUA vor utiliza toate instrumentele adecvate pentru a…

- "Daca negocierile in curs nu duc la niciun rezultat concret, UE va extinde din nou masurile sale tintite", a avertizat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini. UE "si-a exprimat satisfactia si sprijina reluarea negocierilor in Barbados" intre regimul Nicolas Maduro si opozitie si "lanseaza…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE potrivit Agerpres.…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE. …

- Discuțiile între Guvernul din Venezuela și opoziția, condusa de Juan Guaido, vor continua, a informat joi Ministerul norvegian de Externe, scrie Mediafax, citând Reuters. Reprezentanții formațiunii politice de guvernamânt, Partidul Socialist, s-au întâlnit saptamâna…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a anuntat duminica reluarea dialogului, in prezent suspendat, dintre opozitie si guvernul Nicolas Maduro in Barbados, fara sa precizeze data la care vor avea loc aceste negocieri, transmite AFP. Aceasta reuniune cu "reprezentanti ai regimului uzurpator" pe…