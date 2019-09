Meteorologii au anunțat surprizele vremii în primele zile de toamnă Meteorologii anunța vreme frumoasa pentru primele zile de toamna, in unele zone din țara fiind așteptate temperaturi de pana la 36 de grade. Chiar daca, spre mijlocul saptamanii viitoare, valorile vor incepe sa scada ușor, vremea va fi in continuare calda in țara și in Capitala. In prima zi de toamna, duminica, vremea va fi […] Articolul Meteorologii au anunțat surprizele vremii in primele zile de toamna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

