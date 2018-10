Meşteşugari din mai multe zone ale ţării, reuniţi la Ploieşti V.S. Zeci de meșteșugari din mai multe zone ale țarii, in special din județul Prahova, s-au adunat incepand de ieri in centrul Ploieștiului, la cea de-a doua ediție a Targului Meșteșugurilor Tradiționale, organizat de Centrul Judetean de Cultura Prahova, cu sprijinul Consiliului Judetean Prahova. In acest weekend, in zona dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ, pot fi admirate obiecte tradiționale romanești realizate de 30 de meșteri tradiționali din Horezu – județul Valcea, Galați, Buzau, Brașov, Moreni – județul Dambovița, Suceava, iar din Prahova – din localitațile Gorgota, Starchiojd,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

